Защитник «Зенита» Иван Новосельцев может вернуться в «Ростов» на правах аренды до конца нынешнего сезона, сообщает Агентство бизнес новостей со ссылкой на источник, близкий к трансферному отделу петербургской команды.

Футболист готов перейти в «Ростов» для получения игровой практики и подготовки к Кубку Конфедераций. По информации источника, главный тренер «Зенита» Мирча Луческу не рассматривает Новосельцева в качестве игрока основного состава команды.

Добавим, защитник перешел в петербургский клуб в августе прошлого года. За это время футболист сыграл всего в семи матчах «Зенита». На третий сбор в Бельгии Мирча Луческу российского защитника не взял.

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