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Мартин Якубко: В «Динамо» Кокорин был сильнее Смолова. Сейчас Федор его перепрыгнул

Источник:  «БИЗНЕС Online»Комментарии

Бывший нападающий «Амкара» Мартин Якубко поделился мнением об игре Александра Кокорина и Федора Смолова.

- Когда я играл в «Динамо», кроме Кураньи в команде были Смолов и Кокорин, но Божович предпочитал играть с одним мощным форвардом. На тот момент, думаю, Александр был перспективнее Федора. Но сейчас вы видите, что Смолов его не обогнал, а перепрыгнул даже. Лучше по всему. Может, для Кокорина это будет дополнительным стимулом улучшить свои результаты. Сейчас развитие его таланта в застое. А Смолову для дальнейшего прогресса надо из России уезжать, - приводит слова Якубко «БИЗНЕС Online».

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Напомним, Якубко в 2010 году провел сезон в «Динамо», за который отыграл 11 матчей. С 2012 года словак выступал за пермский «Амкар», в 2015-м перешел в «Ружомберок», а спустя год завершил игровую карьеру.

Кокорин в сезоне-2016/17 провел за «Зенит» 17 матчей в чемпионате России, забил три гола и отдал три результативные передачи.

Смолов из-за травмы пропустил около месяца и в 12 матчах РФПЛ забил десять голов.

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