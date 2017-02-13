Андрей Бутенко: Не знаю, чем руководствовался Сухина, идя в «Локомотив»
Недавно назначенный на должность главы судейского комитета Российского футбольного союза Андрей Бутенко прокомментировал «Советскому спорту» назначение на должность начальника команды в «Локомотиве» своего бывшего коллеги Станислава Сухины.
- Нет ли в подобном назначении конфликта интересов? Все-таки бывший
арбитр со связями поступает на работу в футбольный клуб? Наверняка будут
разговоры.
- Вы знаете, мне кажется, - это будет проблема Сухины, а не арбитров. Поэтому я не знаю, чем руководствовался Станислав Сухина, идя на эту должность. Тем более, он, видимо, предполагал, или предполагает, что может быть кто-то будет воспринимать достаточно отрицательно его решение. Между судьями у нас здесь на сборах никаких разговоров по данному поводу нет.
- То есть, у арбитров не будет никакого дополнительного напряжение во
время обслуживания матчей?
- Искусственно можно создать напряжение не только в матче с участием «Локомотива», но и с любой другой командой. Поэтому, будет напряжение в играх с «Локомотивом», или нет департамент судейства об этом совершенно не думает. Что будет с «Локомотивом» на его играх – это проблема «Локомотива», но не судей.
- Нет ли каких-то ограничений для арбитров после завершения карьеры?
- У нас страна свободомыслия, свободы действий, свободных решений людей. Поэтому, любой человек, будь он тенором в «Большом театре», может стать судьей, или начальником команды, старшим тренером, президентом клуба. Почему бы нет? Любой человек, предпринявший подобные жизненные шаги, имеет право на это.
- Как вы лично восприняли такое решение судьи?
- Скажу так: оно было для меня неожиданным. Только лишь и всего.