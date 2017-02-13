Люка Динь: У меня нет реваншистских чувств по отношению к «ПСЖ»
Защитник «Барселоны» Люка Динь поделился
ожиданиями от матча против «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Напомним, что
ранее он выступал за парижский клуб.
«Будет несколько странно пересечься с бывшими
партнерами в матче самого высокого уровня ответственности.
Не испытываю никаких реваншистских чувств по
отношению к «ПСЖ». Откуда им взяться? Я выигрывал в составе «ПСЖ» трофеи, а сейчас играю в лучшем клубе планеты.
Мне нечего доказывать», - цитирует Диня официальный сайт УЕФА.
Матч «ПСЖ» - «Барселона» состоится 14 февраля.
Начало в 22:45 по Москве.
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