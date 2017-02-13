Люка Динь: У меня нет реваншистских чувств по отношению к «ПСЖ»

Защитник «Барселоны» Люка Динь поделился ожиданиями от матча против «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Напомним, что ранее он выступал за парижский клуб.

«Будет несколько странно пересечься с бывшими партнерами в матче самого высокого уровня ответственности.

Не испытываю никаких реваншистских чувств по отношению к «ПСЖ». Откуда им взяться? Я выигрывал в составе «ПСЖ» трофеи, а сейчас играю в лучшем клубе планеты. Мне нечего доказывать», - цитирует Диня официальный сайт УЕФА.

Матч «ПСЖ» - «Барселона» состоится 14 февраля. Начало в 22:45 по Москве.