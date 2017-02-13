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Елена Вяльбе: В случае оправдания Легков, Вылегжанин, Петухов и Белов точно поедут на чемпионат мира

Источник:  «Известия»Комментарии

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о том, какой состав будет сформирован на предстоящий чемпионат мира.

— Очень здорово, что большая часть команды пробыла в Пхенчхане больше двух недель. За это время мы очень многое поняли относительно этой трассы. Безмерно благодарна Олимпийскому комитету России (ОКР), на средства которого был проведен сбор. Тем приятнее, что нам удалось подняться на пьедестал, завоевать три золотые медали у мужчин.

— Все победители этого этапа Кубка мира будут представлять Россию на чемпионате мира в Лахти?
— Все они точно поедут, состав уже сформирован. В меньшей степени он определен у мужчин, поскольку четверо спортсменов имеют временное отстранение и все зависит от того, успеют ли пройти слушания в Спортивном арбитражном суде (CAS). В случае оправдания все четверо точно попадают в заявку на ЧМ, - рассказала Вяльбе в интервью «Известиям».

Напомним, FIS временно отстранила Вылегжанина, Петухова, Иванова и Шаповалову по итогам доклада Ричарда Макларена о работе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства. Позже лыжники обратились в CAS с апелляциями.

Добавим, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) согласилась на процедуру ускоренного рассмотрения в Спортивном арбитражном суде (CAS)

Чемпионат мира пройдет с 22 февраля по 5 марта в финском Лахти.

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