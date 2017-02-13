«Спартак» думает над предложением «Крыльев Советов» об аренде Зуева
Полузащитник «Спартака» Александр Зуев может перейти в «Крылья Советов».
«Рассматриваем вариант аренды Зуева. Сейчас «Спартак» думает над нашим предложением», - цитирует «Р-Спорт» председатель совета директоров самарского клуба Дмитрия Шляхтина.
Ранее «Крылья Советов» хотели подписать контракт с бывшим полузащитником «Спартака» Павлом Яковлевым, однако сделка не состоялась из-за ограничений трансферного регламента.
В этом сезоне 20-летний Зуев сыграл за «Спартак» лишь в шести матчах чемпионата России, отметившись одной голевой передачей.
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