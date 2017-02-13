Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Спартак- : -Рубин
Хоккей  Локомотив- : -Адмирал
Футбол  Лацио- : -Милан
Теннис  Донской- : -Гранольерс
Баскетбол  Калев- : -Нижний Новгород
Футбол  Борнмут- : -Манчестер Сити
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Спартак» думает над предложением «Крыльев Советов» об аренде Зуева

Источник:  Р-СпортКомментарии

Полузащитник «Спартака» Александр Зуев может перейти в «Крылья Советов».

«Рассматриваем вариант аренды Зуева.  Сейчас «Спартак» думает над нашим предложением», - цитирует «Р-Спорт» председатель совета директоров самарского клуба Дмитрия Шляхтина.

Ранее «Крылья Советов» хотели подписать контракт с бывшим полузащитником «Спартака» Павлом Яковлевым, однако сделка не состоялась из-за ограничений трансферного регламента.

В этом сезоне 20-летний Зуев сыграл за «Спартак» лишь в шести матчах чемпионата России, отметившись одной голевой передачей.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Глеб проходит медобследование в «Крыльях Советов» (видео)Полузащитник Александр Глеб прибыл в расположение «Крыльев Советов» и проходит медицинское обследование, сообщает официальный твиттер самарского клуба.Новосельцев может вернуться в «Ростов» на правах арендыЗащитник «Зенита» Иван Новосельцев может вернуться в «Ростов» на правах аренды до конца нынешнего сезона, сообщает Агентство бизнес новостей со ссылкой на источник, близкий к трансферному отделу петербургской команды.«Спартак» - «Рубин». Стартовые составыСтали известны стартовые составы команд в товарищеском матче между «Спартаком» и «Рубином».«Урал» продлил контракт с защитником Кулаковым«Урал» подписал новый контракт с защитником Денисом Кулаковым, сообщается на официальном сайте команды из Екатеринбурга.Глеб может вернуться в «Крылья Советов»Полузащитник Александр Глеб близок к возвращению в «Крылья Советов», сообщает «Прессбол».«Анжи» сыграет с тремя казахстанскими клубами и одним туркменскимСегодня стартует заключительный учебно-тренировочный сбор «Анжи». Он пройдет в турецком Белеке.Акинфеев приступил к тренировкам на сборе ЦСКА (фото)Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев приступил к тренировкам с командой на втором сборе, проходящем в испанском Кампоаморе, сообщает официальный твиттер армейцев.Следите за матчем «Спартак» – «Рубин» вместе с Евгением Ловчевым в соцсетях «Советского спорта»Сегодняшний контрольный матч в Испании между «Спартаком» и «Рубином» в онлайн-режиме будет комментировать обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев.Магомед Даудов: Оздоев будет выступать за «Терек» на правах арендыПрезидент «Терека» Магомед Даудов подтвердил переход из «Рубина» полузащитника Магомеда Оздоева, уточнив, что грозненский клуб арендовал хавбека до конца сезона.ЦСКА поздравил Романа Бабаева с днем рожденияНа официальном сайте ЦСКА опубликовано поздравление с днем рождения в адрес генерального директора клуба Романа Бабаева. Сегодня ему исполнилось 39 лет.«Краснодар» впервые подписал контракт с воспитанником академии«Краснодар» впервые подписал контракт с воспитанником клубной академии 21-летним полузащитником Ильей Жигулевым.Станислав Сухина: «Локомотив» – большой клуб, поэтому над предложением думал недолго»Бывший заместитель председателя Департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Станислав Сухина - о своем назначении на должность начальника команды московского «Локомотива».«Он всех делал близкими». Ловчев о 115 годовщине со дня рождения Старостина«Он всех делал близкими». Ловчев о 115 годовщине со дня рождения СтаростинаОбозреватель «Советского спорта» вспоминает основателя «Спартака».Оздоев сообщил о переходе в «Терек»Полузащитник «Рубина» Магомед Оздоев сообщил, что продолжит карьеру в «Тереке».Оздоев перешел в «Терек». Таблица трансферов РФПЛОздоев перешел в «Терек». Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.В «Спартак»? Никогда! 10 игроков, которые ни за что не стали бы красно-белымиВ «Спартак»? Никогда! 10 игроков, которые ни за что не стали бы красно-белымиОбозреватель «Советского спорта» отвечает на вопрос Георгия Тигиева: Ну у кого нет желания играть в «Спартаке»?Дмитрий Лоськов: Мы должны выиграть Кубок России, у нас перед болельщиками большие долгиТренер «Локомотива» Дмитрий Лоськов сообщил, что иногда подключается к тренировкам в качестве игрока, и рассказал о третьем сборе команды.Оздоев покинул расположение «Рубина» на сборе в ИспанииПолузащитник «Рубина» Магомед Оздоев покинул сборы команды в Испании, сообщает «Бизнес Online».Николас Ломбертс: Я заслужил право расстаться с «Зенитом» друзьямиЗащитник «Зенита» Николас Ломбертс поделился мнением о своем выступлении за петербургский клуб.Кверквелия может продолжить карьеру в «Тереке»Защитник казанского «Рубина» Соломон Кверквелия может продолжить карьеру в «Тереке», сообщают «Известия».
Главные новости
Футбол
Следите за матчем «Спартак» – «Рубин» вместе с Евгением Ловчевым в соцсетях «Советского спорта»
Хоккей
Евгений Зимин: Знарок дает возможность молодым раскрыть свои таланты на уровне сборной
Футбол
Глеб проходит медобследование в «Крыльях Советов» (видео)
MMA
Бойца ММА застрелили в ночном клубе
Футбол
«Спартак» думает над предложением «Крыльев Советов» об аренде Зуева
Футбол
Андрей Бутенко: Не знаю, чем руководствовался Сухина, идя в «Локомотив»
Футбол
Новосельцев может вернуться в «Ростов» на правах аренды
Футбол
Александр Тарханов: После Хиддинка мы уцепились за иностранцев, как за панацею, апогеем чего стала «работа» Капелло
Футбол
«Спартак» - «Рубин». Стартовые составы
Футбол
«Урал» продлил контракт с защитником Кулаковым
все новости
Крылья Советов
Крылья Советовкалендарьстатистика
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Дмитрий Шляхтин
Дмитрий Шляхтинвсе новости
Алексей Зуев
Алексей Зуеввсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы