Антон Шипулин: Решение о продолжении карьеры буду принимать после Олимпийских игр в Пхенчхане

Российский биатлонист Антон Шипулин рассказал, что примет решение о продолжении карьеры после Олимпиады в южнокорейском Пхенчхане.

- Я не могу успокоить болельщиков, еще не решил для себя. Надо дождаться окончания следующего сезона, когда пройдут Олимпийские игры, тогда уже буду принимать решение. Если будут желание и мотивация, чтобы выступать дальше, если я найду в себе силы, то еще немного побегаю. Если нет, то смысла продолжать нет, надо будет уступать дорог молодым, - цитирует Шипулина ТАСС.

Напомним, что XXIII зимние Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года в городе Пхенчхан (Южная Корея).