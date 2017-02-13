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Антон Шипулин: Решение о продолжении карьеры буду принимать после Олимпийских игр в Пхенчхане

Источник:  ТАССКомментарии

Российский биатлонист Антон Шипулин рассказал, что примет решение о продолжении карьеры после Олимпиады в южнокорейском Пхенчхане.

- Я не могу успокоить болельщиков, еще не решил для себя. Надо дождаться окончания следующего сезона, когда пройдут Олимпийские игры, тогда уже буду принимать решение. Если будут желание и мотивация, чтобы выступать дальше, если я найду в себе силы, то еще немного побегаю. Если нет, то смысла продолжать нет, надо будет уступать дорог молодым, - цитирует Шипулина ТАСС.

Напомним, что XXIII зимние Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года в городе Пхенчхан (Южная Корея).

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