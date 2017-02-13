Пуско-наладочные работы на стадионе «Фишт» в Сочи завершатся до 1 марта

Вице-губернатор Краснодарского края Николай Долуда проинформировал о ходе работ на стадионе «Фишт». Об этом сообщает официальный сайт администрации Краснодарского края.

Долуда сообщил, что на данный момент завершена реконструкция стадиона «Фишт», получено заключения о соответствии по первому этапу. Второй этап, касающийся пуско-наладочных работ, должен быть завершен до 1 марта. После этого начнется подготовка стадиона к тестовым соревнованиям, а затем и проведению Кубка конфедераций.

«Рисков не сдачи стадиона нет. Работы идут согласно плану и графикам. Аналогичная работа должна быть проведена и относительно строительства тренировочных площадок в местах размещения баз команд», – заявил Николай Долуда.

Напомним, стадион будет принимать матчи Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018. Кубок конфедераций-2017 пройдет в России с 17 июня по 2 июля. Матчи турнира будут принимать Москва, Санкт-Петерубрг, Сочи и Казань.