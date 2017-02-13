Пуско-наладочные работы на стадионе «Фишт» в Сочи завершатся до 1 марта
Вице-губернатор Краснодарского края
Николай Долуда проинформировал о ходе работ на стадионе «Фишт». Об этом
сообщает официальный сайт администрации Краснодарского края.
Долуда сообщил,
что на данный момент завершена реконструкция стадиона «Фишт», получено
заключения о соответствии по первому этапу. Второй этап, касающийся
пуско-наладочных работ, должен быть завершен до 1 марта. После этого начнется
подготовка стадиона к тестовым соревнованиям, а затем и проведению Кубка
конфедераций.
«Рисков не
сдачи стадиона нет. Работы идут согласно плану и графикам. Аналогичная работа
должна быть проведена и относительно строительства тренировочных площадок в
местах размещения баз команд», – заявил Николай Долуда.
Напомним, стадион будет принимать матчи Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018. Кубок конфедераций-2017 пройдет в России с 17 июня по 2 июля. Матчи турнира будут принимать Москва, Санкт-Петерубрг, Сочи и Казань.