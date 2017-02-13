Глеб проходит медобследование в «Крыльях Советов» (видео)
Полузащитник Александр Глеб прибыл в расположение «Крыльев Советов» и проходит медицинское обследование, сообщает официальный твиттер самарского клуба.
Ранее сообщалось, что в ближайшее время 35-летний белорусский хавбек на правах свободного агента должен подписать контракт с «Крыльями», находящимися сейчас на сборе в Турции.
Глеб уже выступал за «Крылья Советов» в первой половине 2012 года, а минувший сезон завершил в борисовском БАТЭ.
⚡️⚡️⚡️Александр Глеб проходит медобследование в @fckssamara pic.twitter.com/a1tjxSD8bQ— ПФК Крылья Советов (@fckssamara) 13 февраля 2017 г.
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