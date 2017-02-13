В Великом Устюге закрыли ночной клуб, где убили бойца ММА

Ночное заведение «Дежнев», в котором произошло убийство бойца смешанного стиля Дениса Раздрогова, не будет работать до конца расследования.



- Пока не будут расследованы все инциденты последних месяцев и виновные не понесут наказания, я решил остановить работу клуба. Зачем подвергать опасности персонал, охрану? Полиция пока не принимает должных мер. Пока не наведут порядок, лучше не работать. Вот эта безнаказанность и привела к таким трагическим последствиям. Здесь разбираться и разбираться, - сообщил Gorodche.ru хозяин клуба экс-депутат Заксобрания области Александр Тельтевский.

Напомним, что убийство 19-летнего спортсмена произошло в ночь с субботы на воскресенье. Боец вступился за администратора, который не хотел пускать в заведение трех агрессивно настроенных мужчин. Сначала оппоненты Раздрогова покинули заведение, но вскоре вернулись с оружием. После чего один из них выстрелил спортсмену в ногу, Раздрогов скончался от потери крови.

Как сообщает РЕН ТВ, к умирающему бойцу MMA необычно долго ехала скорая помощь, вызванная на место трагедии. По словам очевидцев, неотложка прибыла лишь спустя 25 минут. При это городская больница находится всего в трех кварталах от ночного клуба.

Полиции удалось по горячим следам задержать виновных, у всех троих уже были судимости.