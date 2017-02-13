Александрова не смогла пробиться в основную сетку турнира в Дохе
Россиянка Екатерина Александрова не смогла выйти в финальный раунд квалификации на турнире в Дохе.
Теннисистка в трех сетах уступила шведке Юханне Ларссон со счетом 6:2, 3:6, 6:2. Девушки провели на корте 1 час 37 минут.
В финале квалификации Ларссон сыграет с американкой Кристиной Макхейл.
Турнир в Дохе продлится с 13 по 18 февраля. Призовой фонд составит более 700 тысяч долларов.
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