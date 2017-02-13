Владислав Третьяк: Надо создать все условия, чтобы Капризов как можно дольше играл в КХЛ

Президент ФХР Владислав Третьяк поделился мнением об успехах форварда «Салавата Юлаева» и сборной России Кирилла Капризова.

- Самое главное - чтобы у Капризова голова не закружилась. Потому что успех может быть кратковременным, если останавливаешься в прогрессе. Я сам такое проходил. Может, я три гола и не забивал, зато пропускал меньше трех. Главное - чтобы он дальше работал над собой. Он может вырасти в хорошего хоккеиста при хорошей работе и самоотдаче. Нам надо создать все необходимые от нас условия, чтобы он не уезжал и как можно дольше играл в КХЛ, - цитирует Третьяка «Р-Спорт».

Напомним, что сборная России выиграла все три игры на турнире, досрочно выиграв Евротур сезона 2016/17. В общей таблице они набрали 24 очка после 9 матчей и стали недосягаемыми для ближайших преследователей чехов (12 баллов).

Добавим, что Капризов на турнире оформил хет-трик в игре со сборной Швеции, а в матче с чешской командой отметился результативной передачей.