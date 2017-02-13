Антон Шипулин: При удачном стечении обстоятельств я способен завоевать любую медаль

Российский биатлонист Антон Шипулин прокомментировал отсутствие в своей коллекции золотых медалей чемпионата мира.

- Я думаю, что все проблемы идут от головы. Я с этим живу и привык к этому. Причем из-за этого сам себе часто создаю проблемы. Функционально здесь я хорошо готов, что показала гонка преследования. Но досадный габарит не позволил мне забраться на пьедестал. При удачном стечении обстоятельств я способен завоевать любую медаль.

Иногда нужно расслабляться и выполнять работу, которую ты умеешь делать, но, к сожалению, груз ответственности постоянно давит на меня. Я понимаю, что время уходит, а золотой медали чемпионата мира у меня все нет. Я постараюсь сейчас все выкинуть из головы и сосредоточиться на том, что я умею, - передает слова Шипулина ТАСС.

Напомним, что в активе Шипулина шесть медалей чемпионатов мира, среди которых нет ни одной золотой награды.