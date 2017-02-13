Эмиль Хегле Свендсен: Есть опасения, что обморок может повториться

Норвежский биатлонист Эмиль Хегле Свендсен рассказал о своем самочувствии.

Сразу после финиша в спринтерской гонке в Хохфильцене спортсмен упал на снег и не смог самостоятельно подняться. В связи с этим биатлонист пропустил гонку преследования.

- Если говорить о том, что случилось, то было страшно. Вокруг тебя стоит много людей, а ты не понимаешь, что произошло. Было неловко, когда в этот момент другие праздновали медали, - цитирует Свендсена NRK.

Биатлонист подтвердил, что готов вернуться к соревнованиям. Он прошел медицинское обследование, но никаких отклонений в здоровье выявлено не было.

- Я готов соревноваться дальше. Конечно, есть опасения, что все может повториться. Но я стараюсь об этом не думать. Я провел уже столько гонок и ведь раньше такого не было, - добавил норвежец.