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Эмиль Хегле Свендсен: Есть опасения, что обморок может повториться

Елена Корсунская
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Норвежский биатлонист Эмиль Хегле Свендсен рассказал о своем самочувствии. 

Сразу после финиша в спринтерской гонке в Хохфильцене спортсмен упал на снег и не смог самостоятельно подняться. В связи с этим биатлонист пропустил гонку преследования. 

- Если говорить о том, что случилось, то было страшно. Вокруг тебя стоит много людей, а ты не понимаешь, что произошло. Было неловко, когда в этот момент другие праздновали медали, - цитирует Свендсена NRK.

Биатлонист подтвердил, что готов вернуться к соревнованиям. Он прошел медицинское обследование, но никаких отклонений в здоровье выявлено не было. 

- Я готов соревноваться дальше. Конечно, есть опасения, что все может повториться. Но я стараюсь об этом не думать. Я провел уже столько гонок и ведь раньше такого не было, - добавил норвежец. 

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