Великая планирует выступить на ОИ-2020

Президент Федерации фехтования России (ФФР) Александр Михайлов рассказал, что спортсменка Софья Великая планирует выступить на Олимпийских играх в 2020 году.

- Великая вернется. На недавнем торжественном вечере, где подводились итоги четырехлетнего цикла, она дала понять, что хочет вернуться и бороться за индивидуальное золото Олимпийских игр. Со своей стороны могу сказать, что это решение достойно уважения, - сказал Михайлов в интервью «Р-Спорт».

Напомним, что 31-летняя Великая на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро завоевала серебро в личном первенстве и золото в командном. После игр-2016 спортсменка взяла паузу в карьере.