Константин Генич: Судя по этому сезону, с точки «Атлетико» вообще бить не умеет

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич высказался об игре мадридского «Атлетико» в этом сезоне.

«Даже странно, что «Атлетико» в Лиге чемпионов проходил по пенальти ПСВ и «Байер». Судя по этому сезону, с точки они вообще бить не умеют. Эх, Торрес», – написал Генич на своей странице в Twitter.

Речь идет о последнем матче мадридской команды в чемпионате Испании, который состоялся 12 февраля. Тогда «Атлетико» обыграл со счетом 3:2 «Сельту», а форвард «матрасников» Фернандо Торрес не сумел реализовать пенальти.