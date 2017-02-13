Константин Генич: Судя по этому сезону, с точки «Атлетико» вообще бить не умеет
Комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич высказался об игре мадридского «Атлетико» в этом сезоне.
«Даже странно, что «Атлетико» в Лиге чемпионов проходил по пенальти ПСВ и «Байер». Судя по этому сезону, с точки они вообще бить не умеют. Эх, Торрес», – написал Генич на своей странице в Twitter.
Речь идет о последнем матче мадридской команды в чемпионате Испании, который состоялся 12 февраля. Тогда «Атлетико» обыграл со счетом 3:2 «Сельту», а форвард «матрасников» Фернандо Торрес не сумел реализовать пенальти.
Матч
Голы
Кабрал 5 (0:1). Торрес 11 (1:1). Гуидетти 78 (1:2). Карраско 86 (2:2). Гризманн 88 (3:2).
Состав
Атлетико: Мойя, Эрнандес Л., Луис, Савич, Хуанфран (Врсалько, 46), Коке, Габи, Карраско, Сауль (Корреа, 73), Гризманн, Торрес (Гамейро, 76)
Сельта: Альварес, Ронкалья, Кабрал, Кастро, Мальо, Санчес (Васс, 64), Систо (Бонгонда, 70), Эрнандес, Радойя, Гуидетти, Аспас (Диас М., 85)
Незабитые пенальти
Торрес (Атлетико), 30
Предупреждения:
Габи, 90 - Гуидетти, 42; Кастро, 74
Судья:
Алехандро Эрнандес (Испания)
Место и дата
12 февраля 22:45, Висенте Кальдерон, Онлайн-трансляция