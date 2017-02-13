Адриано отличился во всех трех матчах, проведенных за «Спартак»

Новичок «Спартака» Луис Адриано открыл счет в товарищеском матче с «Рубином», который проходит в эти минуты в испанской Марбелье.

Бразильский нападающий ударом головой поразил ворота казанцев на 12-й минуте.

Это третий мяч Адриано в трех матчах, проведенных им в составе красно-белых на зимних сборах.

Напомним, бразилец отличился в двух первых контрольных матчах красно-белых на сборе в ОАЭ - с «Жилиной» (5:1) и «Копенгагеном» (2:1). В игре с «Осиеком» (1:1) он на поле не выходил.

Текстовая трансляция матча «Рубин» - «Спартак» - ЗДЕСЬ