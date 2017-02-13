Адриано отличился во всех трех матчах, проведенных за «Спартак»
Новичок «Спартака» Луис Адриано открыл счет в товарищеском матче с «Рубином», который проходит в эти минуты в испанской Марбелье.
Бразильский нападающий ударом головой поразил ворота казанцев на 12-й минуте.
Это третий мяч Адриано в трех матчах, проведенных им в составе красно-белых на зимних сборах.
Напомним, бразилец отличился в двух первых контрольных матчах красно-белых на сборе в ОАЭ - с «Жилиной» (5:1) и «Копенгагеном» (2:1). В игре с «Осиеком» (1:1) он на поле не выходил.
Текстовая трансляция матча «Рубин» - «Спартак» - ЗДЕСЬ
Матч
Голы
Адриано 12 (1:0). Карадениз 24 (1:1). Мвила 42 (1:2).
Состав
Спартак: Ребров, Комбаров, Ещенко, Боккетти, Кутепов, Глушаков, Попов, Самедов, Фернандо, Зобнин, Адриано
Рубин: Рыжиков, Устинов, Санчес, Бурлак, Бауэр, Камболов, Карадениз, Мвила, Ахметов, Жемалетдинов, Жонатас
Место и дата
13 февраля 16:10, Муниципальный стадион, Текстовая трансляция