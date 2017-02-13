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Александр Михайлов: ФФР займется вопросом получения Бауэром российского гражданства

Источник:  Р-СпортКомментарии

Федерация фехтования России (ФФР) займется вопросом получения российского гражданства старшим тренером мужской и женской сборных команд России по сабле Кристианом Бауэром, сообщил агентству «Р-Спорт» президент ФФР Александр Михайлов.

«Вопрос обсуждался, мы будем в этом направлении работать, - сказал Михайлов. - Но эта задача непростая: в законе Российской Федерации говорится, что если человек принимает российское гражданство, то он должен отказаться от своего. Лишь в порядке исключения возможно получение второго гражданства по специальному указу президента РФ. Путь этот непростой, но мы попробуем его пройти. К тому же Бауэра недавно наградили Орденом Дружбы, это может облегчить задачу».

Напомним, российские фехтовальщики выиграли медальный зачет на Олимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро, завоевав 7 медалей, включая четыре золотые. Российские саблистки Яна Егорян и Софья Великая завоевали золото и серебро в индивидуальном первенстве, а также вместе с Юлией Гавриловой и Екатериной Дьяченко выиграли командные соревнования. В январе Бауэр, имеющий французское гражданство, в числе других сотрудников ФФР получил государственную награду - Орден Дружбы.


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