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«МЮ» попытается удержать Де Хеа, предложив ему улучшенный контракт

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Руководство и тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» довольны выступлением голкипера Давида Де Хеа.

Как сообщает Daily Star, английский клуб не планирует продавать игрока сборной Испании грядущим летом и намерен предложить ему новый контракт. Отмечается, что зарплата футболиста может составить 300 тысяч фунтов в неделю. Таким образом, «красные дьяволы» попытаются сохранить Де Хеа, чтобы тот не перешел в мадридский «Реал».

Ранее сообщалось, что вратарь «МЮ» был близок к переходу в стан «сливочных» летом 2015 года, однако, клубы не сумели оформить все нормативные документы до закрытия трансферного окна. После этого испанец был отправлен экс-наставником «МЮ» Луи ван Галом в запас.

В нынешнем сезоне 26-летний игрок провел во всех турнирах 33 матча, пропустил 29 мячей и в девяти матчах оставлял свои ворота «сухими». Портал Transfermarkt.de оценивает голкипера в 40 млн евро, а его действующий контракт с «Юнайтед» рассчитан до 2019 года.

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