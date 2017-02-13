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Борис Майоров: Сибирское звено в сборной за год здорово прибавило. Просто небо и земля

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров высказал свое мнение о новосибирской тройке в составе сборной России.

– Я вот смотрю на новосибирское звено в сборной. Как они здорово прибавили! Помню их по прошлому году, когда они также вызывались в феврале на Евротур и сыграли пару матчей с чехами, – рассуждает Борис Майоров. – Ну это же просто небо и земля! Словно совсем другие люди с прежними фамилиями на площадку выходят. Уверенные в себе, мастеровитые, хорошо играющие в пас и умеющий забить… Очень солидное впечатление Шумаков, Шалунов и Санников производят.

Напомним, что сборная России выиграла на Шведских играх все три поединка и досрочно стала победителем Евротура.

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