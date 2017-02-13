«Урал» не стал подписывать контракт с Джафаром
«Урал» не стал подписывать контракт с 18-летним нападающим Абдуллой Джафаром, сообщил президент клуба Григорий Иванов.
6 февраля агент игрока Дмитрий Селюк рассказал, что Джафар находится на просмотре в «Урале».
– Джафар покинул «Урал», мы приняли решение не подписывать контракт с игроком, – сказал Иванов ТАСС.
Напомним, африканский форвард принял участие в первом зимнем сборе ЦСКА и сыграл в товарищеском матче со швейцарским «Воленом» (3:0). Однако его переход в стан армейцев не состоялся.
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