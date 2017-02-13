Александр Кержаков: Остался заниматься индивидуально в Петербурге, чтобы не ехать в Бельгию прицепом

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков рассказал, почему не поехал на сбор в Бельгию, а также поделился мнением о новичках команды и назначении капитаном Артема Дзюбы.

- Не поехал на сбор в Бельгию по решению Мирчи Луческу, потому что во время второго сбора находился в Петербурге на восстановительных процедурах. Для того, чтобы я не ехал прицепом в Бельгию, остался заниматься персонально на базе. Когда команда вернется, буду с ними тренироваться.

- Как вам новички «Зенита»? В том числе Иванович.

- Бранислав - опытный футболист. Возраст у него не такой критический, чтобы считать, что защитник находится на спаде. Плюс его покупка стала жирной точкой в трансферной политике «Зенита» этой зимой. Сначала покупались игроки, может быть, не те, которые вдохновляют болельщиков, а именно под тренера. А что касается Ивановича - после ухода Гарая искали центрального защитника. Не знаю, как в процентном соотношении Бранислав заменит аргентинца, но надеюсь, что Иванович будет намного лучше. Я бы этого хотел.

- Каким капитаном будет Артем Дзюба?

- Я все-таки считаю, что правильнее называть его первым вице-капитаном. Об этом говорил и Луческу. Каким он будет капитаном я загадывать не могу, мы все увидим. Хотелось бы, когда Артем будет выходить с повязкой на поле, чтобы она добавляла ему агрессии и результативности в игре. Назначить капитаном Дзюбу - решение главного тренера, поэтому обсуждать здесь много не нужно, - сказал Кержаков в эфире «Радио «Зенит».

Александр Кержаков: Если бы наигрался, давно бы закончил

Напомним, Кержаков в сезоне-2016/17 провел девять матчей в чемпионате России, в которых забил один гол и сделал две результативные передачи.

В зимнее трансферное окно в петербургский клуб перешли вратарь Андрей Лунев, защитники Бранислав Иванович, Сергей Зуйков и Ибрагим Цаллагов, а также полузащитники Эрнани и Йоан Молло.

Матч 1/16 финала Лиги Европы между «Андерлехтом» и «Зенитом» пройдет 16 февраля в Бельгии. Встреча начнется в 23:05, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.