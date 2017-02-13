Юрий Белоус о назначении Сухины: Эта история шита белыми нитками

Бывший советник президента московского «Локомотива», до этого занимавший пост президента ФК «Москва», Юрий Белоус рассказал, что означает назначение экс-арбитра ФИФА Станислава Сухины на должность начальника московского клуба.

- Определенная логика в этом есть. Юридически не запрещено привлекать к работе с командой бывшего арбитра, тем более человека, который занимал руководящие должности в судейском цехе. Но на мой взгляд эта история шита белыми нитками. Мы знаем множество примеров, когда судьи работали и в других клубах, в том числе и в «Шахтере» - словацкий арбитр, и в «Зените» - Фурса. Это продолжение той же истории. Считается, что начальник команды, принимая судей, обеспечит некоторую благосклонность приехавшей реферировать матч бригады. Так что логика назначающей стороны, в данном случае «Локомотива», в этом есть.

- За это отвечает именно начальник команды?

- В каждой команде по разному, но, как правило, именно начальник команды отвечает за прием арбитра. Где-то – администратор.

- То есть, приезжающих на матч арбитров принимает именно домашняя команда? Даже на уровне Премьер-лиги?

- Конечно! Принимает, оказывает знаки внимания и все прочее – команда, являющаяся хозяевами матча.

- Не может получиться так, что это назначение вызовет обратную реакцию? Ведь каждое спорное решение судьи в пользу «Локомотива» будет рассматриваться через призму того, что на эту команду работает Сухина.

- Я сомневаюсь. Дело в том, что квалифицированный арбитр судит так, что ему очень сложно предъявить претензии. Порой возникают ситуации, когда можно момент одной команде отдать, или другой. Знаете, как говорят наши комментаторы во время матча: «на усмотрение судьи». Как он усмотрел, так и будет. Потом – поди предъяви ему претензии. Регламентом это не запрещено. Юридически – тоже.

- Работа с судьями вышла на новый уровень, можно сказать?

- Ну да.