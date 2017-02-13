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Елена Радионова: Не теряю надежды выступить на ЧМ в Хельсинки

Источник:  ТАССКомментарии

Российская фигуристка Елена Радионова рассказала, что не теряет надежды попасть на чемпионат мира в Хельсинки (Финляндия).

- Рада победе на Универсиаде, готовилась к этому старту очень ответственно, к сожалению, в произвольной программе допустила ошибку, но надеюсь, что к следующим соревнованиям я смогу устранить ее и подготовиться получше. Универсиада - это очень важный старт, который дает право конкурировать за место в составе сборной на чемпионат мира, не теряю надежды выступить в Хельсинки.

Следующий сезон очень важен, он стартует рано, поэтому уже потихоньку начала подготовку - подбираю музыку для программ и так далее. Пока не могу сказать будут ли у меня кардинальные изменения в программах, - передает слова Радионовой ТАСС.

Напомним, Радионова на зимней Универсиаде в Алма-Ате выиграла золотую медаль в соревнованиях в женском одиночном катании. За короткую и произвольную программу 18-летняя спортсменка набрала 196,91 балла.

Добавим, что чемпионат мира по фигурному катанию пройдет с 29 марта по 2 апреля 2017 года.

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