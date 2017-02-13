Унаи Эмери: Конечно, «ПСЖ» будет тяжело, но и «Барселоне» придется не легче

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Барселоной» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

Напомним, первая игра между командами состоится 14 февраля в Париже и стартует в 22.45 мск.

«Все прекрасно знают, на что способна «Барселона». Мы проанализировали их игру. Уверен, они тоже подготовились к матчу. Наш тренерский штаб потратил много времени, работая над тактическим планом.

Сейчас «ПСЖ» чувствует себя прекрасно. Думаю, у нас есть несколько игроков, благодаря котором мы сможем сотворить историю, а в матче с «Барселоной» мы посмотрим, на что способна команда.

Лига чемпионов – большой турнир, а победа в нем – наша цель. Мы хотим сражаться с лучшими командами мира. Что касается меня, то я верю в своих подопечных. Конечно, нам будет тяжело, но и «Барселоне» придется не легче», – сказал испанский специалист, слова которого приводит Goal.