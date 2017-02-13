Экс-менеджер Емельяненко: Когда Федор нокаутировал Орловского, Трамп первым кинулся его поздравлять
Вадим Финкельштейн, бывший менеджер российского бойца смешанных единоборств Федора Емельяненко, рассказал об отношении к представителю РФ со стороны нового президента США Дональда Трампа.
«Он сказал несколько приятных слов о работе с нами и назвал MMA самым быстро развивающимся спортом в мире. Он всегда болел за Федора, это я точно знаю.
Он был счастлив, когда Федор побил Орловского, несмотря на то, что Орловский технически представлял Америку в том бою – он хорошо говорил по-английски и имел много фанатов в США. Но Трамп поддерживал Федора. Я видел его реакцию после нокаута. Он бросился к рингу, чтобы поздравить Федора», – приводит слова Финкельштейна RT.
Напомним, бой Емельяненко и Орловского состоялся в 2009 году. Тогда россиянин послал своего соперника в нокаут в первом раунде.