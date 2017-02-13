Экс-менеджер Емельяненко: Когда Федор нокаутировал Орловского, Трамп первым кинулся его поздравлять

Вадим Финкельштейн, бывший менеджер российского бойца смешанных единоборств Федора Емельяненко, рассказал об отношении к представителю РФ со стороны нового президента США Дональда Трампа.

«Он сказал несколько приятных слов о работе с нами и назвал MMA самым быстро развивающимся спортом в мире. Он всегда болел за Федора, это я точно знаю.

Он был счастлив, когда Федор побил Орловского, несмотря на то, что Орловский технически представлял Америку в том бою – он хорошо говорил по-английски и имел много фанатов в США. Но Трамп поддерживал Федора. Я видел его реакцию после нокаута. Он бросился к рингу, чтобы поздравить Федора», – приводит слова Финкельштейна RT.

Напомним, бой Емельяненко и Орловского состоялся в 2009 году. Тогда россиянин послал своего соперника в нокаут в первом раунде.