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Хабиб Нурмагомедов: Жду поединок с Фергюсоном с большим воодушевлением

Источник:  RT на русскомКомментарии

Российский боец смешанного стиля легкой весовой категории, претендент на пояс UFC Хабиб Нурмагомедов поделился ожиданиями в преддверии боя с Тони Фергюсоном.

- Бой с Тони Фергюсоном — один из важнейших в моей карьере и, на мой взгляд, самый главный в истории чемпионата UFC в легкой весовой категории. Наконец-то у меня появилась возможность сразиться за титул временного чемпиона. Я жду этого поединка с большим воодушевлением и давно мечтаю побороться с непобежденным чемпионом UFC в легком весе. Сделаю все, что в моих силах, чтобы одержать победу, - цитирует Нурмагомедова RT. 

13 января UFC официально подтвердил, что российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов проведет поединок против американца Тони Фергюсон 4 марта на шоу UFC 209 в Лас-Вегасе. 

Напомним, бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном выведет его победителя на титульный поединок с Конором Макгрегором. 32-летний Фергюсон за всю профессиональную карьеру провел 25 боев, одержал 22 победы (9 – нокаутом) и потерпел 3 поражения. Нурмагомедов выиграл все 24 своих поединка в смешанных единоборствах.   

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