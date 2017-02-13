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Евгений Коротков: На «Зеленое дерби» настрой будет хороший

Источник:  ХК «Салават Юлаев»Комментарии

Нападающий «Салавата Юлаева» Евгений Коротков рассказал о подготовке команды к «Зеленому Дерби».

- Пауза прошла хорошо, отдохнули, потом начали заниматься физикой. Тактические действия отрабатывали в обороне – то, чего нам сейчас очень сильно не хватает, пропускаем много голов. Отработали, я думаю, положительно, завтра все увидим.

Состояние тяжелое в связи с такими поражениями, конечно. Стараемся держать себя в тонусе, улыбаться, чтобы настроение было хорошее. Надо выигрывать эти две игры, тогда выйдем в плей-офф.

- Разобрали слабые стороны «Ак Барса»?
- Смотрим игры, разбираем потихонечку, как они играют в обороне, как начинают атаки. Всё разбираем.

- Игры с «Ак Барсом» обычно очень эмоциональные, это хорошо на нынешнем фоне «Салавата Юлаева»?
- Это «Зеленое Дерби», его всегда приятно играть, настрой будет хороший. Мы стараемся настраиваться на все игры. У нас сейчас ситуация такая, что надо каждый матч выигрывать, - передает слова Короткова официальный сайт уфимского клуба.

Добавим, что матч регулярного чемпионата КХЛ между «Салаватом Юлаевым» и «Ак Барсом» состоится завтра в Уфе в 17:00 по московскому времени.

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