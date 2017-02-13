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Игорь Захаркин: Мои парни очень хорошо знают, как играть против «Ак Барса» и «Лады»

Источник:  ХК «Салават Юлаев»Комментарии

Главный тренер «Салавата Юлаева» Игорь Захаркин рассказал, в каком состоянии команда подошла к двум заключительным играм регулярного сезона КХЛ.

Во вторник уфимцы примут «Ак Барс», а в субботу - «Ладу». «Салават» продолжает борьбу за попадание в плей-офф, в данный момент он занимает в Восточной конференции восьмое место.

- Отличалась ли чем-то подготовка к двум предстоящим играм?
- Принципиально отличалась, потому что мы готовились именно к этим двум матчам. Так был выстроен микроцикл. Очень важно, что у нас сейчас Мертл вошел в команду. Мы полностью разобрали предстоящих соперников. Я думаю, что парни очень хорошо знают, как играть сначала против «Ак Барса», а потом уже «Лады».

- Почему сегодня не было на льду Дениса Бодрова?
- Он получил травму небольшую, поэтому сегодня пропустил тренировку.

- Он будет играть завтра?
 - Не знаю, как врачи скажут. 

- Когда возвращаются сборники? Сыграют ли они с «Ак Барсом»?
- Там что-то случилось с рейсами, они прилетят сегодня вечером. Я дам им немного отдохнуть, а завтра они будут в составе команды.

- В каком состоянии Евгений Бодров?
- Он сейчас не готов играть.

Матч

Салават Юлаев - Ак Барс

Место и дата

14 февраля 17:00, Уфа-Арена, Онлайн-трансляция


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