Игорь Захаркин: Мои парни очень хорошо знают, как играть против «Ак Барса» и «Лады»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Игорь Захаркин рассказал, в каком состоянии команда подошла к двум заключительным играм регулярного сезона КХЛ.

Во вторник уфимцы примут «Ак Барс», а в субботу - «Ладу». «Салават» продолжает борьбу за попадание в плей-офф, в данный момент он занимает в Восточной конференции восьмое место.

- Отличалась ли чем-то подготовка к двум предстоящим играм?

- Принципиально отличалась, потому что мы готовились именно к этим двум матчам. Так был выстроен микроцикл. Очень важно, что у нас сейчас Мертл вошел в команду. Мы полностью разобрали предстоящих соперников. Я думаю, что парни очень хорошо знают, как играть сначала против «Ак Барса», а потом уже «Лады».

- Почему сегодня не было на льду Дениса Бодрова?

- Он получил травму небольшую, поэтому сегодня пропустил тренировку.



- Он будет играть завтра?

- Не знаю, как врачи скажут.

- Когда возвращаются сборники? Сыграют ли они с «Ак Барсом»?

- Там что-то случилось с рейсами, они прилетят сегодня вечером. Я дам им немного отдохнуть, а завтра они будут в составе команды.

- В каком состоянии Евгений Бодров?

- Он сейчас не готов играть.