Игорь Захаркин: Мои парни очень хорошо знают, как играть против «Ак Барса» и «Лады»
Главный тренер «Салавата Юлаева» Игорь Захаркин рассказал, в каком состоянии команда подошла к двум заключительным играм регулярного сезона КХЛ.
Во вторник уфимцы примут «Ак Барс», а в субботу - «Ладу». «Салават» продолжает борьбу за попадание в плей-офф, в данный момент он занимает в Восточной конференции восьмое место.
- Отличалась
ли чем-то подготовка к двум предстоящим играм?
- Принципиально отличалась, потому что мы готовились именно к этим двум матчам. Так был выстроен микроцикл. Очень важно, что у нас сейчас Мертл вошел в команду. Мы полностью разобрали предстоящих соперников. Я думаю, что парни очень хорошо знают, как играть сначала против «Ак Барса», а потом уже «Лады».
- Почему
сегодня не было на льду Дениса Бодрова?
- Он получил травму небольшую, поэтому сегодня пропустил тренировку.
- Когда
возвращаются сборники? Сыграют ли они с «Ак Барсом»?
- Там что-то случилось с рейсами, они прилетят сегодня вечером. Я дам им немного отдохнуть, а завтра они будут в составе команды.
- В каком
состоянии Евгений Бодров?
- Он сейчас не готов играть.
14 февраля 17:00, Уфа-Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
14 февраля 17:00, Уфа-Арена, Онлайн-трансляция