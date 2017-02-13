Массимилиано Аллегри: Выиграв в этом году Серию А, «Ювентус» станет настоящей легендой

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри, который, как сообщает пресса, покинет клуб грядущим летом, рассказал о настрое своих игроков, а также отметил главный цели команды.

«Самое главное – выиграть трофей. Остальное не имеет значения. Если нам удастся в шестой раз подряд стать чемпионом страны, мы станем настоящей легендой. Сейчас команда сфокусирована именно на этом.

Нам предстоит провести немало трудных матчей. Например, с «Порту» в Лиге чемпионов, или в Кубке Италии. Но сейчас нужно лишь выходить на поле и побеждать. Не стоит спешить, думая, что все может решиться за один месяц. Когда вы слишком много думаете о других вещах, можете потерять все.

Заниматься прогнозами – бесполезное занятие. Давайте лучше поговорим о настоящем», – сказал итальянский специалист, слова которого приводит Goal.

На данный момент туринский клуб лидирует в таблице Серии А, набрав 60 баллов. Ближайший преследователь уступает туринскому клубу 7 очков.