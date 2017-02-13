Российские ученые разработали «умный» костюм для фитнеса
Ученые нижегородского
Университета Лобачевского придумали костюм-кибертренер, который быстро
диагностирует мышечный скелет человек и выдает индивидуальные советы по
развитию физической формы.
Разработка была представлена
на крупнейшей научно-технической выставке Азии China High-Tech Fair.
Кибертренер выглядит как легкий спортивный костюм, однако, на самом деле это
сложнейший технический комплекс, оснащенный интегрированными сенсорами и
микрокомпьютером. Информация о состоянии мышц тела и рекомендуемой физической
нагрузке передается на очки дополненной реальности, а также непосредственно
через тактильные импульсы.
разработка вызвала интерес
со стороны участников выставки. В частности, рассматривается перспектива ее
внедрения в Китае с участием компании Timestar.