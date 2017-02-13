Российские ученые разработали «умный» костюм для фитнеса

Ученые нижегородского Университета Лобачевского придумали костюм-кибертренер, который быстро диагностирует мышечный скелет человек и выдает индивидуальные советы по развитию физической формы.



Разработка была представлена на крупнейшей научно-технической выставке Азии China High-Tech Fair. Кибертренер выглядит как легкий спортивный костюм, однако, на самом деле это сложнейший технический комплекс, оснащенный интегрированными сенсорами и микрокомпьютером. Информация о состоянии мышц тела и рекомендуемой физической нагрузке передается на очки дополненной реальности, а также непосредственно через тактильные импульсы.

разработка вызвала интерес со стороны участников выставки. В частности, рассматривается перспектива ее внедрения в Китае с участием компании Timestar.