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Российские ученые разработали «умный» костюм для фитнеса

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Ученые нижегородского Университета Лобачевского придумали костюм-кибертренер, который быстро диагностирует мышечный скелет человек и выдает индивидуальные советы по развитию физической формы.

Разработка была представлена на крупнейшей научно-технической выставке Азии China High-Tech Fair. Кибертренер выглядит как легкий спортивный костюм, однако, на самом деле это сложнейший технический комплекс, оснащенный интегрированными сенсорами и микрокомпьютером. Информация о состоянии мышц тела и рекомендуемой физической нагрузке передается на очки дополненной реальности, а также непосредственно через тактильные импульсы.

разработка вызвала интерес со стороны участников выставки. В частности, рассматривается перспектива ее внедрения в Китае с участием компании Timestar.

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