Марат Хуснуллин: Реконструкцию «Лужников» удалось провести в рамках бюджета

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил, что реконструкцию большой спортивной арены «Лужники» удалось провести в рамках установленного бюджета.

- Из бюджета, который мы заявили, не выходим ($409 млн). У нас было подорожание, когда выросло евро на курсовую разницу, но после этого изменений не было, - цитирует Хуснуллина ТАСС.

Ранее главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов рассказал, что работы по реконструкции стадиона оцениваются в $409 млн.

Напомним, «Лужники» примут матч открытия, один из полуфиналов и финал чемпионата мира 2018 года.