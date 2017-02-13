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Марат Хуснуллин: Реконструкцию «Лужников» удалось провести в рамках бюджета

Источник:  ТАССКомментарии

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил, что реконструкцию большой спортивной арены «Лужники» удалось провести в рамках установленного бюджета.

- Из бюджета, который мы заявили, не выходим ($409 млн). У нас было подорожание, когда выросло евро на курсовую разницу, но после этого изменений не было, - цитирует Хуснуллина ТАСС.

Ранее главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов рассказал, что работы по реконструкции стадиона оцениваются в $409 млн.

Напомним, «Лужники» примут матч открытия, один из полуфиналов и финал чемпионата мира 2018 года.

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