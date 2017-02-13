Роман Гутцайт: Болельщикам абсолютно бестактно говорить, что Венгер должен уйти

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Роман Гутцайт высказался о ситуации главного тренера лондонского «Арсенала» Арсена Венгера. Ранее болельщики «пушкарей» потребовали отставки французского специалиста, который тренирует команду с 1996 года.

«На мой взгляд, болельщикам абсолютно бестактно говорить, что Венгер должен уйти. Тренер такого масштаба имеет право сам оценить момент», – написал Гутцайт на своей странице в Twitter.

На данный момент «Арсенал» занимает 3 место в таблице АПЛ, набрав 50 очков. Также команда участвует в Лиге чемпионов, где в плей-офф ей предстоит провести две игры с мюнхенской «Баварией».

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