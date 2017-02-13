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Даниил «Zeus» Тесленко: Мы никогда не были лучшими друзьями в Na’Vi

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Игрок команды Gambit Gaming Даниил «Zeus» Тесленко в интервью порталу dexerto.com рассказал о своем отношение к составу Na'Vi, о игре на ELEAGUE Major 2017 и чемпионстве Astralis.

Отношение к составу Na'Vi

Я считаю, что их состав конкурентоспособен, они работают и тренируются много. И вообще, здорово играют. Из их выступления на «мажоре» могу сделать вывод - все, что они показывали до буткемпа, было весьма посредственным.

Na'Vi проваливали турниры, где даже не выходили из группы, но мы могли наблюдать, что они тренировались перед «мажором» и выступили достойно. Они победили SK, mouz и EnVyUs весьма уверенно. В четвертьфинале они встретились с сильнейшей командой Astralis, проиграли, но достойно. Многое из того, что они делали, сработало.

Я совмещу вопрос о составе и взаимоотношениях. Многое зависит от их отношения друг к другу. Без хорошего отношения команда не достигнет ничего стоящего. Я думаю, их состав хорошо сформирован: s1mple влился как нельзя лучше, и их взаимоотношения должны быть достойными.Что касается моих отношений с ними... Мы говорим друг с другом, ничего особенного. Мы никогда не были лучшими друзьями в Na’Vi, но мы и не игнорируем друг друга после разрыва. Все хорошо.

О игре на ELEAGUE Major 2017

Вообще, я доволен нашей работой, но мы могли пройти дальше. Конечно, не смогли показать весь наш потенциал в игре, потому что каждый нервничал, и только поэтому возникало много проблем. Нашей минимальной целью было попасть в топ-8. После этого у нас не было цели, мы лишь хотели играть как можно лучше и пройти как можно дальше.

После «мажора» мы отдохнем, избавимся от всего мусора в наших головах и будем стараться найти НАШУ игру. На протяжении «мажора» мы не играли в наш CS. Это на 50-70% произошло из-за нервов. Каждый из нас установил себе ментальный блок, что это турнир чрезвычайной важности, именно это и не позволило нам сыграть на максимум. Также мы будем тренироваться больше и прогресс будет более заметен. 

О чемпионстве Astralis

Я был уверен, что Astralis победят, но думал, что VP могут вытянуть чисто на опыте, плюс они выиграли первую карту, и могли также выиграть на Overpass'е. Все было в их руках, но они проиграли. На Train'е они имели еще большее преимущество, и я с уверенностью говорю, что VP отлично показали себя на этом турнире. Я болел за них, они здорово себя проявили. Например, TaZ, которому уже 30 и у которого совсем недавно появился ребенок, выступил отлично как в финале, так и на протяжении всего турнира. Он и NEO показали, что возраст ничего не значит в нашей сфере.

Astralis доказали, что они будут бороться до конца. Датчане показали характер в финале, хочется выделить gla1ve, который сыграл большую роль для команды и как индивидуальный игрок, и в роли капитана. Также с ними был zonic, тренер, который поддерживал их. Это очень здорово, и я рад за них. То, что они сделали на Train, это действительно круто.

Что касается всего турнира, VP дали понять, что они изначально собираются зайти далеко, в то время как Astralis шли довольно шатко с самого начала. Однако, датчанам не нужно было показывать свою форму в начале, они должны были набирать обороты по ходу турнира. Самым важным был их матч против Na'Vi (и финал, конечно же). Оба коллектива нервничали и это сказалось на игре. Astralis преодолели свои страхи. Мне действительно понравился турнир, а особенно гранд-финал, но я действительно хочу, чтобы «мажор» был проведен в СНГ: Москве или Киеве. Я знаю, что ходят слухи о том, что это может произойти.

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