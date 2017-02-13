Роналду из-за травмы пропустил тренировку «Реала»

Как сообщает мадридское издание Marca, 32-летний нападающий «Реала» Криштиану Роналду испытывает проблемы со здоровьем.

По информации источника, игрок сборной Португалии пропустил последнюю тренировку команды. Отмечается, что футболист работал в тренажерном зале по индивидуальной программе, поскольку получил небольшое повреждение в матче 22-го тура Примеры против «Осасуны» (3:1).

Также сообщается, что Роналду успеет восстановиться от ушиба и вернуться в общую группу к первому матчу 1/8 финала Лиги чемпионов с «Наполи», который состоится 15 февраля в Мадриде.