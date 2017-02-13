«Спартак» уступил «Рубину» в товарищеском матче

«Спартак» уступил «Рубину» (2:4) в товарищеском матче, прошедшем в испанской Марбелье.

Счет на 12-й минуте ударом головой открыл нападающий красно-белых Луис Адриано.

Однако затем казанцы, воспользовавшись грубейшими ошибками обороны соперника, трижды поразили ворота Артема Реброва. Отличились Гекдениз Карадениз (24-я минута), Янн Мвилла (42-я) и Серхио Санчес (51-я).

Вскоре Ивелин Попов сократил разницу в счете, но последнее слово осталось за клубом из Татарстана: Максим Канунников в компенсированное время реализовал пенальти.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию встречи.

Таким образом, «Спартак» потерпел первое поражение на зимних сборах. Следующий товарищеский матч он проведет 16 февраля с норвежским «Олесунном».

«Рубин», в свою очередь, 14 февраля встретится с китайской командой «Чайна Форчун».