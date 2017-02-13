«Спартак» уступил «Рубину» в товарищеском матче
«Спартак» уступил «Рубину» (2:4) в товарищеском матче, прошедшем в испанской Марбелье.
Счет на 12-й минуте ударом головой открыл нападающий красно-белых Луис Адриано.
Однако затем казанцы, воспользовавшись грубейшими ошибками обороны соперника, трижды поразили ворота Артема Реброва. Отличились Гекдениз Карадениз (24-я минута), Янн Мвилла (42-я) и Серхио Санчес (51-я).
Вскоре Ивелин Попов сократил разницу в счете, но последнее слово осталось за клубом из Татарстана: Максим Канунников в компенсированное время реализовал пенальти.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию встречи.
Таким образом, «Спартак» потерпел первое поражение на зимних сборах. Следующий товарищеский матч он проведет 16 февраля с норвежским «Олесунном».
«Рубин», в свою очередь, 14 февраля встретится с китайской командой «Чайна Форчун».
Матч
Голы
Адриано 12 (1:0). Карадениз 24 (1:1). Мвила 42 (1:2). Санчес 51 (1:3). Попов 64 (2:3). Канунников 90 (2:4 - пен.).
Состав
Спартак: Ребров, Комбаров, Ещенко, Боккетти, Кутепов, Глушаков, Попов (Зе Луиш, 68), Самедов, Фернандо, Зобнин, Адриано
Рубин: Рыжиков, Устинов (Набиуллин, 62), Санчес, Бурлак, Бауэр, Камболов, Карадениз (Кузьмин, 83), Мвила, Ахметов, Жемалетдинов (Канунников, 46), Жонатас
Место и дата
13 февраля 16:10, Муниципальный стадион, Текстовая трансляция