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Хосеп Гвардиола: Лам – один из самых ярких игроков, с которыми мне приходилось работать

Источник:  ФК «Манчестер Сити»Комментарии

Бывший наставник мюнхенской «Баварии» Хосеп Гвардиола, который ныне работает с «Манчестер Сити», прокомментировал решение Филиппа Лама завершить профессиональную карьеру.

Напомним, текущий сезон станет последним для капитана и защитника «Баварии».

«Для меня Филипп был и остается особенным человеком. Каталанскому тренеру не так просто освоиться в Германии, и Филипп мне очень помог в этом плане. Лам – один из самых ярких игроков, с которыми мне приходилось работать. Футбол потеряет одного из лучших. Он может выступать во всех амплуа!

Знаю, что в Мюнхене у меня есть настоящий друг – это лучшая награда для тренера. Я немного огорчен этой новостью, потому что знаю, как он может играть. Желаю всего наилучшего ему, жене и сыну. Это исключительный футболист и замечательный человек», – сказал Гвардиола, слова которого приводит официальный сайт «горожан».

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