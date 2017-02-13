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Андрей Кириленко: На Матче всех звезд в Сочи все было сделано в лучших традициях НБА

Источник:  «Известия»Комментарии

Президент РФБ Андрей Кириленко рассказал о впечатлениях от проведения Матча всех звезд Единой лиги ВТБ в Сочи.

«Если раньше я всегда ловил себя на мысли, что мы не дотягиваем до уровня НБА, то в Сочи все было сделано в лучших традициях. Болельщики приехали со всей страны и под завязку забили трибуны Дворца спорта «Большой». Игроки продемонстрировали обилие красивых моментов, но при этом в их действиях не было безалаберности.

В третьей четверти все стали действовать в защите жестче, а концовка и вовсе прошла в бескомпромиссной борьбе. Никто не хотел уступать. Также мне понравились и все элементы шоу – концерт, конкурсы, выступление группы поддержки. Как всегда здорово сделал свою работу и Иван Ургант», – приводят «Известия» слова Кириленко.

Напомним, Матч всех звезд Единой лиги ВТБ завершился в Сочи победой «Звезд России» над «Звездами мира» (131:121). 

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