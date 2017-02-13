ФХР начала собственное расследование смерти 14-летнего хоккеиста «Витязя»

Федерация хоккея России (ФХР) начала собственное процессуальное расследование смерти 14-летнего хоккеиста подмосковного «Витязя» Ильи Солнышкина. Об этом сообщается на официальном сайте ФХР.

«Федерация хоккея России начала процессуальное расследование трагедии, произошедшей 11 февраля в Подольске, где после тренировки умер 14-летний воспитанник «Витязя» Илья Солнышкин. По его итогам ФХР даст свою оценку случившемуся и примет необходимые меры. Расследование при этом будет проводиться независимо от правоохранительных органов. Сегодня вечером состоится заседание Совместной Дисциплинарной палаты ФХР и КХЛ, по итогам которого, возможно, будут приняты решения о временном отстранении официальных лиц СДЮСШОР «Витязь» (Подольск), причастных к трагическому инциденту» - говорится в сообщении.

Ранее телеканал «360» со ссылкой на слова очевидцев сообщил, что причиной смерти 14-летнего хоккеиста в Подольске стала драка с партнерами по команде.

Напомним, что местное отделение Следственного комитета начало расследование по этому поводу. По делу о гибели мальчика допрошен тренер, дети, с которыми он играл в одной команде, а также его родители. Кроме того, назначена судебно-медицинская экспертиза для установки причины смерти.