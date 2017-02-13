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«Химки» подписали нападающего из Норвегии

Источник:  ФК «Химки»Комментарии

«Химки» на сборе в Турции подписали контракт с норвежским нападающим Тимом Андре Нильсеном.

Соглашение с 24-летним форвардом рассчитано на 2,5 года.

Предыдущим клубом Нильсена была команда первого шведского дивизиона «Юнгшиле». В его составе игрок забил пять мячей и еще три - в Кубке Швеции.

Также в карьере форварда были норвежские команды высшего и первого дивизионов: «Фредрикстад», «Мьендален», «Сондал», «Нест-Сотра» и «Филлингсдален».

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