FISU и ФИФА планируют запустить международную студенческую лигу

Глава международной федерации студенческого спорта (FISU) Олег Матыцин рассказал о совместных планах с ФИФА по запуску в 2018 году международной студенческой лиги.

- Мы уже проводили консультации и переговоры с ФИФА, сейчас мы находимся на этапе формулирования проекта и согласования его с нашими континентальными федерациями. После этого, соответственно, будем решать окончательно, когда этот проект начнем реализовывать. Мы хотели бы нормально запустить его уже в 2018 году.

Составление проекта и его реализация - это достаточно долгая процедура, связанная с этапами организации на национальном уровне, потом континентальном и потом уже на финальном этапе. По сути, получится модель, как используется при организации Кубка мира, но мы не будем ее полностью копировать. Смысл в том, чтобы победители национальных чемпионатов выходили на континентальный турнир, а дальше в зависимости от квоты каждого континента выходили на этап FISU, - передает слова Матыцина ТАСС.