РФС запретил «Кубани» регистрировать новых игроков из-за долгов перед «Спартаком»

Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) запретила краснодарской «Кубани» регистрировать новых игроков из-за задолженности перед «Спартаком». Об этом сообщается на официальном сайте РФС.

«Удовлетворить заявление АО «ФК «Спартак-Москва» г. Москва в отношении НАО «ФК «Кубань» г. Краснодар о выплате задолженности по Соглашению об отсрочке исполнения финансовых обязательств (по выплате задолженности по трансферному контракту о переходе футболиста-профессионала Обухова В.Б.) в полном объёме. Обязать НАО «ФК «Кубань» г. Краснодар выплатить АО «ФК «Спартак-Москва» г. Москва задолженность по Соглашению об отсрочке исполнения финансовых обязательств. Применить к НАО «ФК «Кубань» г. Краснодар запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры. Данный запрет может быть снят Палатой РФС по разрешению споров по заявлению НАО «ФК «Кубань» г. Краснодар в случае исполнения обязательств перед АО «ФК «Спартак-Москва» г. Москва, установленных настоящим решением», - говорится в сообщении.

Напомним, что Обухов является воспитанником красно-белых. В основном составе «Спартака» Обухов дебютировал в апреле 2012-го и за карьеру провел пять встреч за первую команду москвичей. Нападающий перешел в «Кубань» в июне 2016 года.