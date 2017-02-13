Денис Глушаков: Мы показали свою готовность на данный момент

Капитан «Спартака» Денис Глушаков после контрольного матча с «Рубином» в Испании (2:4) прокомментировал исход встречи, передает корреспондент «Советского спорта».

– Насколько нагрузки Карреры повлияли на такую игру и результат «Спартака»? – вопрос Глушакову.

– Не сказал бы, что мы сейчас под очень большими нагрузками. Обычная тренировочная работа. Да, некоторая усталость чувствуется. Но мы показали свою готовность на данный момент.

– В процентах можете ее оценить?

– За всю команду не готов говорить, пусть это делает тренер. Свою готовность оцениваю на 80 процентов.

– Показалось, «Рубин» выглядел убедительнее «Спартака» в разрушении.

– Нам тоже так показалось. Пытались созидать, а соперник разрушал и после этого забивал.

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