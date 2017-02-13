Денис Глушаков: Мы показали свою готовность на данный момент
Капитан «Спартака» Денис Глушаков после контрольного матча с «Рубином» в Испании (2:4) прокомментировал исход встречи, передает корреспондент «Советского спорта».
– Насколько нагрузки Карреры повлияли на такую игру и результат «Спартака»? – вопрос Глушакову.
– Не сказал бы, что мы сейчас под очень большими нагрузками. Обычная тренировочная работа. Да, некоторая усталость чувствуется. Но мы показали свою готовность на данный момент.
– В процентах можете ее оценить?
– За всю команду не готов говорить, пусть это делает тренер. Свою готовность оцениваю на 80 процентов.
– Показалось, «Рубин» выглядел убедительнее «Спартака» в разрушении.
– Нам тоже так показалось. Пытались созидать, а соперник разрушал и после этого забивал.
Гекдениз хочет – и может! Как «Рубин» переиграл «Спартак». Отчет
Матч
Голы
Адриано 12 (1:0). Карадениз 24 (1:1). Мвила 42 (1:2). Санчес 51 (1:3). Попов 64 (2:3). Канунников 90 (2:4 - пен.).
Состав
Спартак: Ребров, Комбаров, Ещенко, Боккетти, Кутепов, Глушаков, Попов (Зе Луиш, 68), Самедов, Фернандо, Зобнин, Адриано
Рубин: Рыжиков, Устинов (Набиуллин, 62), Санчес, Бурлак, Бауэр, Камболов, Карадениз (Кузьмин, 83), Мвила, Ахметов, Жемалетдинов (Канунников, 46), Жонатас
Место и дата
13 февраля 16:10, Муниципальный стадион, Текстовая трансляция