Хавьер Грасия: В очередной раз убедился, что Карадениз – большой футболист
Главный тренер «Рубина» Хавьер Грасия после контрольного матча со «Спартаком» в Испании (4:2) прокомментировал исход встречи, передает корреспондент «Советского спорта».
– Доволен игрой, которую мы показали. «Спартак» выставил основу. Несмотря на это, мы неплохо взаимодействовали и смогли выиграть, – говорит Грасия.
– Можно ли нынешний состав «Рубина» тоже назвать основным?
– Не делю своих игроков на основу и резерв.
– 37-летний Карадениз, который забил и сделал два голевых паса, доказал, что возраст не помеха мастерству?
– Всегда говорил, что Гекдениз – большой футболист. Я в очередной раз убедился в этом, когда он принял участие в трех голах.
Гекдениз хочет – и может! Как «Рубин» переиграл «Спартак». Отчет
Матч
Голы
Адриано 12 (1:0). Карадениз 24 (1:1). Мвила 42 (1:2). Санчес 51 (1:3). Попов 64 (2:3). Канунников 90 (2:4 - пен.).
Состав
Спартак: Ребров, Комбаров, Ещенко, Боккетти, Кутепов, Глушаков, Попов (Зе Луиш, 68), Самедов, Фернандо, Зобнин, Адриано
Рубин: Рыжиков, Устинов (Набиуллин, 62), Санчес, Бурлак, Бауэр, Камболов, Карадениз (Кузьмин, 83), Мвила, Ахметов, Жемалетдинов (Канунников, 46), Жонатас
Место и дата
13 февраля 16:10, Муниципальный стадион, Текстовая трансляция