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Хавьер Грасия: В очередной раз убедился, что Карадениз – большой футболист

Евгений Дзичковский
Евгений Дзичковский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Рубина» Хавьер Грасия после контрольного матча со «Спартаком» в Испании (4:2) прокомментировал исход встречи, передает корреспондент «Советского спорта».

– Доволен игрой, которую мы показали. «Спартак» выставил основу. Несмотря на это, мы неплохо взаимодействовали и смогли выиграть, – говорит Грасия.  

– Можно ли нынешний состав «Рубина» тоже назвать основным?
– Не делю своих игроков на основу и резерв.

– 37-летний Карадениз, который забил и сделал два голевых паса, доказал, что возраст не помеха мастерству?
– Всегда говорил, что Гекдениз – большой футболист. Я в очередной раз убедился в этом, когда он принял участие в трех голах.

Гекдениз хочет – и может! Как «Рубин» переиграл «Спартак». Отчет

Матч

Спартак - Рубин - 2:4 (1:2)

Голы

Адриано 12 (1:0). Карадениз 24 (1:1). Мвила 42 (1:2). Санчес 51 (1:3). Попов 64 (2:3). Канунников 90 (2:4 - пен.).

Состав

Спартак: Ребров, Комбаров, Ещенко, Боккетти, Кутепов, Глушаков, Попов (Зе Луиш, 68), Самедов, Фернандо, Зобнин, Адриано

Рубин: Рыжиков, Устинов (Набиуллин, 62), Санчес, Бурлак, Бауэр, Камболов, Карадениз (Кузьмин, 83), Мвила, Ахметов, Жемалетдинов (Канунников, 46), Жонатас

Место и дата

13 февраля 16:10, Муниципальный стадион, Текстовая трансляция

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Евгений Дзичковский
Евгений ДзичковскийЗадай вопрос
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