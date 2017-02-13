Хавьер Грасия: В очередной раз убедился, что Карадениз – большой футболист

Главный тренер «Рубина» Хавьер Грасия после контрольного матча со «Спартаком» в Испании (4:2) прокомментировал исход встречи, передает корреспондент «Советского спорта».

– Доволен игрой, которую мы показали. «Спартак» выставил основу. Несмотря на это, мы неплохо взаимодействовали и смогли выиграть, – говорит Грасия.



– Можно ли нынешний состав «Рубина» тоже назвать основным?

– Не делю своих игроков на основу и резерв.



– 37-летний Карадениз, который забил и сделал два голевых паса, доказал, что возраст не помеха мастерству?

– Всегда говорил, что Гекдениз – большой футболист. Я в очередной раз убедился в этом, когда он принял участие в трех голах.

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