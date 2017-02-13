ФК «Ростов», «Томь» и «Арсенал» подписали киберфутболистов

Менеджер Na’Vi по CS:GO: Я бы сказал, что мы больше LAN-команда, чем онлайн-команда

Менеджер состава Natus Vincere по CS:GO Евгений «ugin» Ерофеев в интервью сайту организации поделился мнением о выступлении Astralis на ELEAGUE Major 2017, рассказал об отборах команды на IEM Katowice и о замене de_dust2 на de_inferno.