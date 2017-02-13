ФК «Ростов», «Томь» и «Арсенал» подписали киберфутболистов
Футбольные клубы «Ростов», «Томь» и тульский «Арсенал» подписали контракты с киберфутболистами.
Алексей Олейник стал киберспортсменом «Ростова», «Томь» заключила контракт с Валентином Морозом, а тульский «Арсенал» подписал Вячеслава Алхазова.
Игроки стали сильнейшими в отборочных турнирах по FIFA 17 за право представлять свой клуб на кибертурнирах.
Киберспортсмены выступят на Кубке РФПЛ по киберфутболу, который состоится с 24 по 26 февраля в Уфе.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически