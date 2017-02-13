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Дмитрий Шляхтин: «Спартак» согласился отдать Зуева в «Крылья Советов»

Источник:  ТАССКомментарии

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин сообщил, что «Спартак» согласился отдать полузащитника Александра Зуева в самарский клуб в аренду до конца сезона.

«По Зуеву мы все со «Спартаком» согласовали, он переходит к нам до конца сезона. Сегодня пришло подтверждение. Опции выкупа в соглашении нет», - цитирует Шляхтина ТАСС.

В этом сезоне 20-летний Зуев сыграл за «Спартак» лишь в шести матчах чемпионата России, отметившись одной голевой передачей.

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