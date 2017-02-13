Заслуженный тренер СССР, мастер спорта международного класса по фигурному катанию Татьяна Тарасова награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Об этом сообщается на официальном сайте президента РФ.

«Старший тренер спортивной сборной команды Российской Федерации по фигурному катанию на коньках федерального государственного бюджетного учреждения «Центр спортивной подготовки сборных команд России» награждена за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу», - говорится в сообщении.

Напомним, что знаменитый советский и российский тренер по фигурному катанию отмечает свой 70-й день рождения.

Тарасова занимается тренерской работой и постановкой программ с 1967 года. Под ее руководством тренировались многие известные фигуристы, чемпионы мира и Европы, олимпийские чемпионы. Среди них Ирина Роднина и Александр Зайцев, Наталья Бестемьянова и Андрей Букин, Марина Климова и Сергей Пономаренко, Екатерина Гордеева и Сергей Гриньков, Илья Кулик, Оксана Грищук и Евгений Платов, Алексей Ягудин, Мао Асада, Денис Тен, Эван Лайсачек, Саша Коэн и другие.