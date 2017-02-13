Донской вышел во 2-й круг турнира в Роттердаме
Российский теннисист Евгений Донской в матче первого круга турнира в Роттердаме обыграл представителя Испании Марселя Гранольерса.
Встреча между спортсменами длилась 1 час 20 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:4.
За это время Донской 6 раз подал навылет, совершил одну двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 6. В активе Гранольерса – 3 эйса и 2 двойные ошибки.
Таким образом, россиянин вышел в следующую стадию турнира, где он встретится с Пьером-Юг Эрбером из Франции.
Матч
Донской Е. (Россия) - Гранольерс М. (Испания) - 6:4, 6:4
Место и дата
13 февраля 17:30, , Онлайн-трансляция
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