Андерсон Силва: Думаю, что в двух раундах я победил, но это хороший вопрос для судей

Экс-чемпион UFC в среднем весе Андерсон Силва прокомментировал свою победу над американцем Дереком Брансоном на турнире UFC 208.

Напомним, бразилец подошел к этой схватке с четырьмя поражениями кряду. Однако, ему удалось сломить сопротивление соперника с помощью судей. Все трое отдали победу Силве со счетом 29-28, 29-28, 30-27, что вызвало бурю эмоций у фанатов ММА, экспертов и других бойцов.

«Думаю, что в двух раундах я победил. Но это хороший вопрос для судей. Я защитился от тейкдауна, а в последнем раунде… больше атаковал. В последнем раунде я почувствовал возраст. Я стар, я очень стар. Но мне кажется, что это не важно. Когда я захожу в клетку, я не волнуюсь о возрасте: 41, 42, 43. Я просто отдаю все сердце сражению.

Я очень счастлив. Во-первых потому, что люблю драться. Во-вторых, иногда люди спрашивают меня, почему я не прекращаю драться, ведь мне нет нужды в этом, мне не нужно ничего доказывать. Я отвечаю: «Это в моем сердце. Бои это моя жизнь». Заходя в клетку, я ощущаю себя 30-летним и просто счастлив», – приводит слова Силвы Allboxing.ru.