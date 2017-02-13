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Александр Бубнов: Вероятность проигрыша «Зенита» «Андерлехту» в Бельгии очень большая

Источник:  «Спорт FM»Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от встречи  «Зенита» с «Андерлехтом» в первом матче плей-офф Лиги Европы.

Игра пройдет в четверг в Брюсселе.

«Я посмотрел игру «Зенита» против «Спарты». Плюс видел несколько контрольных матчей «Зенита» на сборах. На этом основании можно предположить, что ничья для «Зенита» будет неплохим результатом. Ну на худой конец можно даже проиграть с минимальным счетом. Хотя вероятность проигрыша «Зенита» в Бельгии очень большая.  Да, с «Андерлехтом» играл «Ростов» в квалификации Лиги чемпионов и прошел бельгийцев. Сейчас же «Зенит ждет тяжелая игра. Лично меня не впечатлила форма «Зенита» на сборах. Плюс с учетом большой ротации состава, не совсем понятно, какой будет стартовый состав команды», - цитирует Бубнова «Спорт FM».

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